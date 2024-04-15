NBA'de normal sezon sona erdi!

NBA'de 2023-24 normal sezonu, önceki gece oynanan 15 karşılaşmayla sona erdi.

CELTICS 132-122 WIZARDS

Boston Celtics, TD Garden'da Washington Wizards'ı 132-122 mağlup etti.

Payton Pritchard 38 sayı, 9 ribaund ve 12 asistle Celtics'te sezonda üçüncü double-double'ını yaptı. Svi Mykhailiuk 26 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle katkıda bulundu.

Eugene Omoruyi, Wizards'a 26 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle liderlik etti. Jared Butler 22 sayı, 2 ribaund ve 7 asistle oynadı.

HORNETS 120-110 CAVALIERS

Charlotte Hornets, Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'ı 120-110 yendi.

Nick Smith, Hornets'ta 24 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle en skorer isimdi. JT Thor 20 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 3 blok ve 2 top çalmayla kariyerinin ilk double-double'ını yaptı.

Georges Niang, Cavaliers'a 16 sayıyla liderlik etti. Max Strus 14 sayı, 10 ribaund ve 11 asistle kariyerinin ilk triple-double'ını yaptı. Jarrett Allen ve Evan Mobley ise 14'er sayı kaydettiler.

PACERS 157-115 HAWKS

Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da Atlanta Hawks'ı 157-115 devirdi.

Pacers'ta Myles Turner 31 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle öne geçti. Tyrese Haliburton sadece 12 sayı bulsa da, 13 asist yaptı ve 3 de top çalma ekledi. Pascal Siakam ise 28 sayı ve 6 ribaund kaydetti.

Hawks'ta Dejounte Murray 32 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle takımın en skoreri oldu. Trae Young 12 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, Bogdan Bogdanovic ise 18 sayı ve 4 ribaund kaydetti.

HEAT 118-103 RAPTORS

Miami Heat, Kaseya Center'da Toronto Raptors'ı 118-103 mağlup etti.

Yedi Miami oyuncusunun çift haneli skor ürettiği galibiyette en skorer isimler, benchten gelip 18'er sayıyla oynayan Thomas Bryant ve Jaime Jaquez oldu. Bam Adebayo ve Tyler Herro ise 17'şer sayı ve 6'şar ribauntla oynadılar.

Raptors'ta Gary Trent 18 sayı kaydetti. Gradey Dick 14 sayı buldu. Jordan Nwora ise benchten gelerek 14 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

KNICKS 120-119 BULLS

New York Knicks, Madison Square Garden'da Chicago Bulls'u uzatmada 120-119 mağlup etti.

Knicks'te Jalen Brunson 40 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle galibiyeti getiren isim oldu. Donte DiVincenzo 25 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.

DeMar DeRozan 30 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 4 top çalmayla mücadele etti. Nikola Vucevic 29 sayı ve 11 ribauntla oynarken, Coby White 26 sayı ve 4 asistle, Alex Caruso ise 15 sayı, 8 asist, 5 ribaund ve 5 top çalmayla maçı tamamladı.

MAGIC 113-88 BUCKS

Orlando Magic, Amway Center'da Milwaukee Bucks'ı 113-88 devirdi.

Paolo Banchero 26 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle Magic'te öne çıkan isim oldu. Franz Wagner 25 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

Bucks'ta Bobby Portis ve Khris Middleton 17'şer sayıyla mücadele ettiler. Damian Lillard ise 16 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

76ERS 107-86 NETS

Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Brooklyn Nets'i 107-86 mağlup etti.

Tyrese Maxey, 76ers'a 26 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Tobias Harris 21 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Nets'te Cam Thomas 18 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Noah Clowney 16 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

LAKERS 124-108 PELICANS

Los Angeles Lakers, Smoothie King Center'da New Orleans Pelicans'ı 124-108 yendi.

Anthony Davis 30 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla Lakers'a liderlik etti. LeBron James 28 sayı, 17 asist, 11 ribaunt, 5 top çalma ve 1 blok kaydederek normal sezonu triple-double'la kapattı. Austin Reaves 20 sayı kaydetti.

Pelicans'ta CJ McCollum 25 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla öne geçti. Herb Jones 18 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 2 top çalma kaydetti.

WARRIORS 123-116 JAZZ

Golden State Warriors, konuk Utah Jazz'i Chase Center'da 123-116 mağlup etti.

Klay Thompson 25 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 blokla Warriors'a liderlik etti. Andrew Wiggins 19 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Keyonte George 21 sayıyla Jazz'in en skoreri oldu. Taylor Hendricks 16 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynaken, temsilcimiz Ömer Yurtseven 11 sayı, 18 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.

ROCKETS 116-105 CLIPPERS

Houston Rockets, Crypto.com Arena'da ev sahibi LA Clippers'ı 116-105 devirdi.

Cam Whitmore, Rockets'a 36 dakikada 21 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 1 blokla liderlik etti. Amen Thompson 18 sayı, 11 ribaund, 10 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı.

Terance Mann 24 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla Clippers'ın en skorer ismiydi. Amir Coffey 18 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti.

SUNS 125-106 TIMBERWOLVES

Phoenix Suns, Target Center'da ev sahibi Minnesota Timberwolves'u 125-106 mağlup etti.

Bradley Beal 36 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla Suns'a liderlik etti. Devin Booker 23 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Grayson Allen 20 sayı, 6 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı.

Rudy Gobert 21 sayı, 7 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla Timberwolves'un en skorer ismiydi. Mike Conley ise 17 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.

KINGS 121-82 TRAIL BLAZERS

Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 121-82 yendi.

Kings'te De'Aaron Fox 24 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla galibiyeti getiren isim oldu. Domantas Sabonis 18 sayı, 11 ribaund ve 9 asistle oynadı.

Trail Blazers'ta Dalano Banton 17 sayı, 3 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla mücadele etti. Duop Reath 14 sayı, 6 ribaund ve 3 top çalmayla bench'e liderlik etti.

SPURS 123-95 PISTONS

San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da konuk ettiği Detroit Pistons'ı 123-95 mağlup etti.

Spurs'te Sandro Mamukelashvili 18 sayı ve 8 ribauntla oynadı. Zach Collins 17 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle, Blake Wesley ise 17 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla maçı tamamladı.

Pistons'da James Wiseman 21 sayı, 17 ribaund ve 2 top çalmayla maçı tamamladı. Marcus Sasser ise 17 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynadı.

THUNDER 135-86 MAVERICKS

Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Dallas Mavericks'i 135-86 devirdi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 15 sayı ve 6 asistle oynarken, Chet Holmgren 13 sayı ve 9 ribaundla, Josh Giddey ise 8 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle oynadı.

Mavericks'te Brandon Williams, benchten gelerek 22 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynadı. Olivier Prosper 15 sayı ve 8 ribauntla maçı tamamladı.

NUGGETS 126-111 GRIZZLIES

Denver Nuggets, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 126-111 mağlup etti.

Nuggets'ta Jamal Murray 21 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle takımda en skorer isim oldu. Aaron Gordon 15 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynarken, Nikola Jokic 15 sayı, 15 ribaund, 5 asist ve 4 top çalmayla maçı tamamladı.

Grizzlies'de GG Jackson 44 sayı, 12 ribaund ve 2 top çalmayla mücadele etti. Jake LaRavia 29 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.