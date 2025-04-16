İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1232
  • EURO
    43,5911
  • ALTIN
    4040.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA'de normal sezonun öne çıkan olayları
Spor

NBA'de normal sezonun öne çıkan olayları

NBA'de 2024-2025 normal sezonunda birçok olay yaşandı. Yılın en dikkat çeken gelişmesi ise Luka Doncic'in Dallas Mavericks'ten ayrılarak Los Angeles Lakers'a takaslanması oldu.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
NBA'de normal sezonun öne çıkan olayları
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 normal sezonu, uzun yıllar konuşulacak birçok farklı hikayeyle tarihteki yerini aldı.

NBA'de büyük heyecanın yaşandığı 82 maçlık normal sezon, unutulmaz anlara sahne olurken pek çok takas, rekor ve tarihi performansla hafızalara kazındı.

Luka Doncic'in beklenmedik takası, Nikola Jokic'in tarihi performansı, LeBron James'in kırdığı rekorlar, Oklahoma City Thunder ve yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın yükselen grafiği, sezonun en çok konuşulan olayları oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.