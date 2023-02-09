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Spor

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan depremzedeler için destek kampanyası

NBA'de oynayan Furkan Korkmaz, Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından zarar gören vatandaşlar için takım arkadaşı Joel Embiid ve James Harden'ın formasının açık arttırmayla satışa çıkarılacağını açıkladı.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan depremzedeler için destek kampanyası
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NBA'de oynayan Furkan Korkmaz, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bazı oyuncuların yardım kampanyasına katıldığını duyurdu.

Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Joel Embiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel'in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. James Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz. Elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır" dedi.

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