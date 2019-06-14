NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu! NBA finalleri altıncı maçında Golden State Warriors, Toronto Raptors'ı konuk etti.

İlk çeyreği 33-32 önde tamamlayan Toronto Raptors, devreye 60-57'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyota iyi başlayan Golden State Warriors öne geçmeyi başardı ve çeyreği 88-86 önde kapattı.

KLAY THOMPSON SAKATLANDI

Üçüncü çeyreğin bitimine 2 dakika kala Klay Thompson, Green'in faulü sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

CURRY KRİTİK ŞUTU KAÇIRDI

Son periyotu nefes kesen maçta Curry son şutta isabet bulamadı ve Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı deplasmanda 114-110 mağlup etti ve seriyi 4-2 ile bitirerek şampiyon oldu.

Toronto Raptors'ta Kyle Lowry 26 sayı, 10 asist, 7 ribaund üretti. Pascal Siakam 26 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı. Fred VanvVleet 22 sayı kaydetti.

Klay Thompson son çeyreği oynayamamasına rağmen 30 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Stephen Curry 21 sayı, 7 asistle maçı tamamladı.