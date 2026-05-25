25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

NBA'de 2025-2026 sezonunun en iyi 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi. İşte detaylar...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'leri açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunun en iyi 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Oklahoma City Thunder'da son iki yılın en değerli oyuncusu (MVP) Shai Gilgeous-Alexander ile Denver Nuggets ile 3 kez MVP seçilen Nikola Jokic, birinci takım oylarının tamamını alarak 500 tam puanla sezonun en iyi 5'ine seçildi. San Antonio Spurs'ten Victor Wembanyama 498, Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic 482 ve Detroit Pistons'tan Cade Cunningham 414 puanla sezonun en iyi 5'ine giren diğer isimler oldu.

Bu arada 21 kezle rekoru elinde bulunduran Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, bu yıl sezonun en iyi 5'lerine giremedi.

NBA'de sezonun en iyi 5'leri şu şekilde:

En iyi 5: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

En iyi ikinci 5: Jaylen Brown (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kevin Durant (Houston Rockets), Jalen Brunson (New York Knicks)

En iyi üçüncü 5: Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Jalen Duren (Detroit Pistons), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

