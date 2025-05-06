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Spor

NBA'de sezonun en iyi başantrenörü Kenny Atkinson oldu

NBA 2024-2025 sezonunun en iyi başantrenörü Cleveland Cavaliers'ın çalıştırıcısı Kenny Atkinson oldu.

AA6 Mayıs 2025 Salı 10:37 - Güncelleme:
NBA'de sezonun en iyi başantrenörü Kenny Atkinson oldu
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-25 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran Kenny Atkinson kazandı.

NBA'in açıklamasına göre Atkinson, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun katıldığı oylamada birinci sırayı alarak yılın başantrenörü ödülünün sahibi oldu.

Atkinson, Boston Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, kariyerinde ilk kez layık görüldü.

Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran JB Bickerstaff ikinci, Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka ise üçüncü sırada yer aldı.

Cavaliers, Atkinson yönetiminde normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde tamamladı.

  • başantrenör
  • Kenny Atkinson

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