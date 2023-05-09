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Spor

NBA'de sezonun en iyi çaylak beşi açıklandı

NBA, ligdeki ilk sezonunda en iyi performans gösteren oyuncularının seçildiği çaylak beşlerini duyurdu.

9 Mayıs 2023 Salı 12:23 - Güncelleme:
NBA'de sezonun en iyi çaylak beşi açıklandı
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Orlando Magic forveti Paolo Banchero ve Oklahoma City Thunder guardi Jalen Williams bu sezonun kadrolarında öne çıkan isimler oldular.

Banchero, ilk çaylak beşinde 100 oyun tamamını alan tek oyuncu olurken, Williams ise 99 birincilik oyu aldı.

Utah Jazz'dan Walker Kessler, Sacramento Kings'ten Keegan Murray ve Indiana Pacers'tan Bennedict Mathurin, ilk beşi tamamlayan diğer oyuncular oldular.

Paolo Banchero - Orlando Magic

Jalen Williams - Oklahoma City Thunder

Walker Kessler - Utah Jazz

Bennedict Mathurin - Indiana Pacers

Keegan Murray - Sacramento Kings

Banchero, spor yazarları ve yayıncılardan oluşan bir panelde 100 birincilik oyundan 98'ini alarak 2022-23 sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü

kazanmıştı. Williams ise Thunder için 62 maça ilk beş başlayarak, %52.1 şut ile ortalama 14.1 sayı ortalaması yakalamıştı.

İkinci çaylak beşinde ise Detroit Pistons ve Houston Rockets'tan ikişer oyuncu yer aldı:

Jaden Ivey - Detroit Pistons Tari Eason - Houston Rockets Jalen Duren - Detroit Pistons Jabari Smith - Houston Rockets

Jeremy Sochan - San Antonio Spurs

Jaden Ivey, 43 birinci takım oyu ve 56 ikinci takım oyu alarak, ikinci kadroya önderlik etti. Pistons guardi, 2022 NBA Draftı'nda ilk 10 sıradan seçilip çaylak takımlarına alınmış olan altı oyuncudan biriydi.

Portland Trail Blazers'tan Shaedon Sharpe, Atlanta Hawks'tan AJ Griffin ve Denver Nuggets'tan Christian Braun da oy alan isimler arasına girdiler. Thunder forveti Jaylin Williams ise, çaylak beşinin dışında birinci takım oyu alan tek oyuncuydu.

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