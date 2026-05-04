NBA'de son çeyrek finalistler belli oldu!

NBA'de normal sezonu Doğu Konferansı lideri olarak tamamlayan Detroit Pistons, Orlando Magic'i 116-94 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Detroit, seride 3-1 geriye düşmesine rağmen üst üste üç maç kazanarak seriyi 4-3'e getirdi ve 18 yıl sonra ilk kez tur atladı. Pistons ayrıca, NBA tarihinde 3-1'den geri dönerek tur geçen 15. takım oldu. Detroit'te Cade Cunningham 32 sayı, 1 ribaund ve 13 asistle öne çıkarken, Tobias Harris 30 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle galibiyete katkı sağladı. Orlando'da ise Paolo Banchero'nun 38 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performansı yeterli olmadı.

SON ÇEYREK FİNALİST CLEVELAND OLDU

Normal sezonu Doğu Konferansı'nda 4. sırada tamamlayan Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors'ı 114-102 mağlup etti. Seriyi 4-3 kazanan Cleveland, çeyrek finalde Detroit Pistons'un rakibi oldu. Cleveland'da Jarrett Allen 22 sayı, 18 ribaund ve 2 asist, Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund ve 1 asist, James Harden ise 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Toronto'da Scottie Barnes 24 sayı, 9 ribaund ve 6 asist, RJ Barrett ise 23 sayı, 4 ribaund ve 6 asist üretti ancak bu performanslar mağlubiyeti engelleyemedi.

Çeyrek final eşleşmelerinde de 4 galibiyete ulaşan takımlar bir üst tura yükselecek.

Günün sonuçlarının ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves

New York Knicks - Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers