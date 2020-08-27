NBA'de tarihi protesto! Maçlar iptal edildi

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:18 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 00:20

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda 5. maçları öncesinde ABD'de yaşanan ırkçılık ve sosyal adaletsizliği protesto etmek amacıyla oyuncular tarafından maça çıkılmama kararı alındı.

ABD basınında yer alan haberlerde, son olarak ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto eden Milwaukee Buckslı basketbolcuların, TSİ 23.00'de başlaması planlanan serinin 5. maçına çıkmama kararı aldı. Milwaukeeli oyuncuların bu kararından sonra gece oynanacak toplam 3 karşılaşmada da tüm oyuncular boykot kararına destek vererek maça çıkmadı.

Konu hakkında NBA'den resmi açıklama yapılmazken, tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.

ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmış ve "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine dönüşmüştü.

NBA AÇIKLAMA YAPTI:



NBA'den yapılan açıklamada oynanmayan karşılaşmaların tarihlerinin önümüzdeki günlerde yeniden planlanarak açıklanacağı duyuruldu.

