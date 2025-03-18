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Spor

NBA'de tarihe geçen zefer! Alperen Şengün takımına galibiyeti getirdi

NBA ekibi Houston Rockets sahasında Philadelphia Sixers'ı konuk etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün hücum ribaundunu tiplemesiyle uzatmaya giden maçı ev sahibi ekip 144-137'lik skorla kazandı. Ayrıca maçta double-double yapan Alperen Şengün galibiyetin mimarı oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Mart 2025 Salı 09:51 - Güncelleme:
NBA'de tarihe geçen zefer! Alperen Şengün takımına galibiyeti getirdi
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NBA'de normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, sahasında Philadelphia Sixers'ı konuk etti.

Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün hücum ribaundunu tiplemesiyle 131-131 uzatmaya giden mücadele, ev sahibi ekibin 144-137 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tarihe geçen karşılaşmada Houston, 25 sayıdan geri gelerek kazandı ve böylelikle 69. maçında 44. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Alperen Şengün 22 dakika sahada kalırken müsabakayı 13 sayı ,11 ribaund ve 5 asist ile tamamladı.

Philadelphia'da Quentin Grimes 46 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

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