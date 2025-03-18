NBA'de normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, sahasında Philadelphia Sixers'ı konuk etti.
Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün hücum ribaundunu tiplemesiyle 131-131 uzatmaya giden mücadele, ev sahibi ekibin 144-137 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Tarihe geçen karşılaşmada Houston, 25 sayıdan geri gelerek kazandı ve böylelikle 69. maçında 44. galibiyetini aldı.
Rockets'ta Alperen Şengün 22 dakika sahada kalırken müsabakayı 13 sayı ,11 ribaund ve 5 asist ile tamamladı.
Philadelphia'da Quentin Grimes 46 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.