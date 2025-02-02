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Spor

NBA'de tarihi takas: Luka Doncic-Anthony Davis

NBA'de tarihi bir takas gerçekleşti. Luka Doncic, Los Angeles Lakers'a giderken Anthony Davis, Dallas Mavericks'e gitti. İşte tarihi takasın detaylar...

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 10:21 - Güncelleme:
NBA'de tarihi takas: Luka Doncic-Anthony Davis
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NBA'de tarihi bir takas gerçekleşti. Luka Doncic, Los Angeles Lakers'ın yolunu tutarken; Anthony Davis, Dallas Mavericks'e gitti.

Takasın detaylarında; Los Angeles Lakers; Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i alırken, Dallas Mavericks; Anthony Davis, Max Christie ve 2029 ilk tur draft hakkını aldı.

KİMSENİN HABERİ YOKTU

Shams Charania'nın haberine göre; Dallas Mavericks yönetimi, kısa bir süre önce takımın süperstarı Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a önerdi ve takas görüşmeleri büyük bir gizlilikle ilerledi.

DONCIC'I LAKERS'A ÖNERDİLER

Haberde, Dallas Mavericks Genel Menajeri Nico Harrison'un özellikle Doncic'in fiziksel durumundan ve kondisyonundan endişeli olduğu gerekçesiyle bu kararı aldığı ve takımın defansif gücünü artırmak için Anthony Davis'i takıma katma kararı aldığı belirtildi.

DONCIC ŞOK YAŞADI

ESPN'in haberine göre; Lakers'ın yıldızı LeBron James ve takımdan ayrılan Anthony Davis'in bu takastan yeni haberi oldu. Takastan kısa süre önce haberi olan Luka Doncic ise haberi aldığı andan beri büyük bir şok yaşıyor.

NBA YILDIZLARI ŞOKTA

NBA yıldızları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dev takas hakkındaki şaşkınlıklarını böyle dile getirdiler;

Jalen Brunson: "1 Nisan şakası falan mı bu? Yok artık!"

Tyler Herro: "Ne oluyor ulan!"

Alex Caruso: "Shams'in (haberi veren gazeteci) hesabı hacklenmiş falan olmalı."

Tyrese Maxey: "NE!"

Josh Hart: "Ne!"

Joel Embiid: "Oha! İmkansız ulan!"

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