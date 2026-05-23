İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA'de Thunder, Spurs'ü yendi ve seride öne geçti
Spor

NBA'de Thunder, Spurs'ü yendi ve seride öne geçti

NBA Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 123-108 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 09:51 - Güncelleme:
NBA'de Thunder, Spurs'ü yendi ve seride öne geçti
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde San Antonio Spurs'ü 123-108 yenen Oklahoma City Thunder, seride 2-1 öne geçti.

Frost Bank Center'da Spurs'e konuk olan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı, 12 asistle "double-double" yaptı.

Konuk ekipte Jared McCain 24, Jaylin Williams 18 ve Alex Caruso ise 15 sayı kaydetti.

Spurs'te Victor Wembanyama 26, Devin Vassell 20 ve De'Aaron Fox ise 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Serinin dördüncü maçı, 25 Mayıs Pazartesi gecesi aynı salonda oynanacak.

  • NBA Batı Konferansı finali
  • Oklahoma City Thunder
  • San Antonio Spurs

ÖNERİLEN VİDEO

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.