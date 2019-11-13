NBA'de 'Türk derbisi'ne sahne olan maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı mağlup etti
NBA'de Philadelphia 76ers, evinde Cleveland Cavaliers'ı 98-97 mağlup etti.
Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ı karşı karşı getiren maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 98-97 yendi.
Baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmanın bitimine 13 saniye kala Joel Embiid skoru 98-97 getirdi. Son topta Kevin Love'ın üçlük denemesi başarısız olunca ev sahibi takım gecenin kazananı oldu.
Son 7 maçın 6'sında çift hanelere ulaşan Furkan Korkmaz, 10 sayı, 4 ribaund, 1 asistle oynadı. Cedi Osman ise karşılaşmayı 4 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile tamamladı.
Philadelphia'da Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaund, 4 asist, 2 blokla galibiyetin öncüsü olurken, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı üretti. Cleveland'da Kevin Love 20 sayı, Jordan Clarkson 20 sayı, Tristan Thompson 17 sayıyla mücadele etti.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 111-85
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 98-97
Miami Heat-Detroit Pistons: 117-108
Chicago Bulls - New York Knicks: 120-102
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers: 115-123
Denver Nuggets - Atlanta Hawks: 121-125
Utah Jazz - Brooklyn Nets: 119-114
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 107-99
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