NBA'de Türk derbisinin kazananı Alperen Şengün

3 Şubat 2022 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:30

Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, sezonun 15. galibiyetine, konuk ettiği Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı 11 sayı farkla yenerek ulaştı.

Rockets'ta Christian Wood 21 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Jalen Green 21 sayı, 5'er asist ve ribaunt, Kevin Porter 16 sayı ve 7 asist, Garrison Matthews 16 sayı ve 5 ribaunt, 24 dakika 32 saniye süre alan Alperen Şengün ise 9 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 21. kez kaybeden Cavaliers'ta Evan Mobley 29 sayı ve 12 ribauntla, Kevin Love 21 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı. İlk 5'te başlayarak 35 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 13 sayı, 1'er ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı.