İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA'de Türk derbisinin kazananı Alperen Şengün
Spor

NBA'de Türk derbisinin kazananı Alperen Şengün

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti.

3 Şubat 2022 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:30
ABONE OL

Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, sezonun 15. galibiyetine, konuk ettiği Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı 11 sayı farkla yenerek ulaştı.

Rockets'ta Christian Wood 21 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Jalen Green 21 sayı, 5'er asist ve ribaunt, Kevin Porter 16 sayı ve 7 asist, Garrison Matthews 16 sayı ve 5 ribaunt, 24 dakika 32 saniye süre alan Alperen Şengün ise 9 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 21. kez kaybeden Cavaliers'ta Evan Mobley 29 sayı ve 12 ribauntla, Kevin Love 21 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı. İlk 5'te başlayarak 35 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 13 sayı, 1'er ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.