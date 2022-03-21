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Spor

NBA'de yıldız oyuncu Jamal Crawford, parkelere veda ettiğini duyurdu

ABD'li yıldız basketbolcu Jamal Crawford, parkelere veda ettiğini duyurdu.

AA21 Mart 2022 Pazartesi 18:56 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:56
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Crawford, sosyal medya hesabından, "Oyuna elveda. Teşekkürler basketbol. Her şeyi sana borçluyum." paylaşımı yaptı.

42 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca üç kez (2010, 2014, 2016) "NBA Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazandı.

2000'den beri NBA'de oynayan Crawford, 14,6 sayı, 2,2 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

Crawford, NBA kariyeri boyunca Chicago Bulls, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Timberwolves, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets formaları giydi.

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