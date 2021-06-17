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Spor

NBA'de ''yılın çaylağı'' belli oldu

NBA'de 'yılın çaylağı' bu sezon 51 maçta 15,7 sayı, 6,1 asist, 5,9 ribaunt, 1,6 top çalma ortalamalarıyla oynayan Charlotte Hornets'tan LaMelo Ball oldu.

AA17 Haziran 2021 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:23
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets forması giyen LaMelo Ball, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre bu sezon 51 maçta 15,7 sayı, 6,1 asist, 5,9 ribaunt, 1,6 top çalma ortalamalarıyla oynayan 19 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın çaylağı ödülünü kazandı.

Oylamada Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards ikinci, Sacramento Kings'ten Tyrese Haliburton ise üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Ball, Larry Johnson (1991-92) ve Emeka Okafor'dan (2004-05) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Charlotte oyuncusu oldu.

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