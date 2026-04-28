28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Spor

NBA'de yılın çaylağı Cooper Flagg

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks forması giyen Cooper Flagg, yılın çaylak oyuncusu seçildi.

AA28 Nisan 2026 Salı 11:54 - Güncelleme:
NBA'in açıklamasına göre 19 yaşındaki Cooper Flagg, medya mensupları tarafından yapılan oylama sonucu 2025-2026 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.

Oylamada Charlotte Hornets'tan Kon Knueppel ikinci, Philadelphia 76ers'tan VJ Edgecombe ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligde ilk senesini geçiren oyuncuların aday gösterildiği ve efsane basketbolcu Wilt Chamberlain'in isminin verildiği ödülü kazanan Flagg, normal sezonu 21 sayı, 6,7 ribaunt ve 4,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

Bu sezon Orlando Magic'e karşı 51 sayı atan ABD'li skorer basketbolcu, bir NBA maçında 50 sayıya ulaşan en genç oyuncu olmayı başardı.

Flagg, 1984-85 sezonundan bu yana Michael Jordan'dan sonra takımının sayı, ribaunt, asist ve top çalma istatistiklerinde zirveye yerleşen ilk çaylak oyuncu da oldu.

  • Cooper Flagg
  • yılın çaylağı

ÖNERİLEN VİDEO

Akılalmaz olay! Önce konuştu, sonra çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
