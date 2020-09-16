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Spor

NBA'de yılın en iyi çaylak takımı belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi çaylak 5'leri açıklandı.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:39
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NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yılın en iyi çaylak 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Memphis Grizzlies'ten Ja Morant, oylamada tüm medya mensuplarının en iyi 5 tercihinde yer alan isim olarak öne çıktı. New Orleans Pelicans'tan draftın bir numarası Zion Williamson da en iyi 5'te kendine yer buldu.

Yılın en iyi çaylak 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

EN İYİ 5

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Kendrick Nunn (Miami Heat)

Brandon Clarke (Memphis Grizzlies)

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Eric Paschall (Golden State Warriors)

EN İYİ İKİNCİ 5

Tyler Herro (Miami Heat)

Terence Davis (Toronto Raptors)

Coby White (Chicago Bulls)

PJ Washington (Charlotte Hornets)

Rui Hachimura (Washington Wizards)

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