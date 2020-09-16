NBA'de yılın en iyi çaylak takımı belli oldu

AA 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:39

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yılın en iyi çaylak 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.



Memphis Grizzlies'ten Ja Morant, oylamada tüm medya mensuplarının en iyi 5 tercihinde yer alan isim olarak öne çıktı. New Orleans Pelicans'tan draftın bir numarası Zion Williamson da en iyi 5'te kendine yer buldu.

Yılın en iyi çaylak 5'lerine giren basketbolcular şöyle:



EN İYİ 5



Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Kendrick Nunn (Miami Heat)

Brandon Clarke (Memphis Grizzlies)



Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Eric Paschall (Golden State Warriors)

EN İYİ İKİNCİ 5

Tyler Herro (Miami Heat)

Terence Davis (Toronto Raptors)

Coby White (Chicago Bulls)

PJ Washington (Charlotte Hornets)

Rui Hachimura (Washington Wizards)