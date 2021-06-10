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Spor

NBA'de yılın savunma oyuncusu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert, kariyerinde 3. kez yılın savunma oyuncusu seçildi.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 11:04
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fransız pivot, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Ben Simmons (Philadelphia 76ers) ve Draymond Green'i (Golden State Warriors) geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Kariyerinde 2 kez all-star seçilen Gobert, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarından sonra bir sefer daha yılın savunma oyuncusu ödülünü aldı. 28 yaşındaki basketbolcu, Dikembe Mutombo (4 kez), Ben Wallace (4) ve Dwight Howard'dan (3) sonra ödülü 3 defa kazanan 4. isim oldu.

Jazz'ın 52 galibiyet, 20 mağlubiyetle lig lideri olmasında önemli katkısı bulunan Gobert, sezonu yüzde 67,5 saha içi isabetiyle 14,3 sayı ve 13,5 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

Maç başına 10,1 savunma ribaundu alarak bu alanda başı çeken Gobert, blok krallığı yarışını ise 2,7 ortalamayla ikinci sırada bitirdi.

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