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Spor

NBA'den Jokic'e para cezası

Denver Nuggets'ın yıldızı Jokic, maç sırasında seyircilerle yaşadığı sözlü ve fiziksel tartışma nedeniyle 25 bin dolar para cezası aldı.

AA9 Mayıs 2023 Salı 10:17 - Güncelleme:
NBA'den Jokic'e para cezası
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NBA Başkan Yardımcısı ve Basketbol Operasyonları Sorumlusu Joe Dumars tarafından yapılan açıklamada, Jokic'in taraftarlarla yaşadığı temasın uygunsuz hareket olarak değerlendirilmesi sebebiyle söz konusu cezanın verildiğini belirtti.

Phoenix Suns'ın konuk ettiği Denver Nuggets'ı 129-124 yenerek seriyi 2-2'ye getirdiği Batı Konferansı yarı final serisi dördüncü maçının bitimine 2 dakika 36 saniye kala, oyun alanından dışarı çıkan top, seyircilerin bulunduğu tribünde Suns'ın sahiplerinden Mat Ishbia'nın eline gelmişti. Tribünlere gelerek, meşin yuvarlağı vermek istemeyen Ishbia'nın elinden topu zorla almaya çalışan Jokic, diğer taraftarlarla da sözlü münakaşaya girmişti. Bu olayın ardından Sırp basketbolcuya teknik faul verilmişti.

Son üç sezon içinde iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Jokic, bu sezon play-off'larda 30.8 sayı, 13.1 ribaunt ve 9.2 asist ortalamasıyla oynuyor.

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