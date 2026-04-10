NBA'den Orlando Magic'e ceza

NBA, Orlando Magic'e sakatlık raporlama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 bin dolar para cezası verdi.

Magic, Detroit Pistons karşılaşması öncesinde açıkladığı ilk sakatlık raporunda oyun kurucu Anthony Black'i "oynamayacak" olarak bildirmişti.

Ancak karın bölgesindeki sakatlık nedeniyle 15 maç kaçıran Black, bu karşılaşmada sahaya çıktı ve 15 dakikada 14 sayı, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayarak takımının 123-107'lik galibiyetine katkı sağladı.

NBA, yaptığı açıklamada Magic'in oyuncunun müsaitlik durumunu doğru şekilde bildirmediğini belirtti.

Arkansas çıkışlı üçüncü yıl oyuncusu Black, bu sezon 62 maçta (40 ilk beş) 15.1 sayı ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.