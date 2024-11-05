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Spor

NBA'den TOFAŞ'a yeni pivot!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks forması giyen Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks'i kadrosuna kattı.

5 Kasım 2024 Salı 21:21 - Güncelleme:
NBA'den TOFAŞ'a yeni pivot!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 29 yaşındaki Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligde bu sezon 9 maçın tamamını kazanan Bursa temsilcisi, kadrosuna uzun oyuncu takviyesi yaptı.

Mavi yeşilliler, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks forması giyen Pasecniks ile anlaştı.

İspanya Liga Endesa'da 2023-24 sezonunda Zunder Palencia formasıyla 34 maçta 13 sayı, 4,7 ribaunt, 1,3 asist ortalamayla oynayan 2,16 metre boyundaki oyuncu, 2024-25 sezonu öncesinde NBA'e geri dönerek Milwaukee Bucks ile çift yönlü kontrat imzaladı.

Pasecniks, Letonya Mili Takımı'nda da forma giyiyor.

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