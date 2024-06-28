NBA'e bir Türk daha: Adem Bona damga vurdu

Nijerya asıllı milli oyuncumuz Adem Bona, NBA Draftı'nda 2. tur 41. sırada Philadelphia Sixers tarafından seçildi.

Adem Bona, "Beni destekleyen çok fazla isim var, arkamda iki ülke var. Ailem burada olmamda çok yardımcı oldu. Takım için her şeyi yapmaya hazırım, sabırsızım. Burada seçilmiş olmak bana kendimi kanıtlayabilmek için bir şans verecek" açıklamasında bulundu.

����Adem Bona, Philadelphia 76ers tarafından 41. sıradan draft edildi.pic.twitter.com/OR8g9HeaKc — Star Spor (@Star_Spor) June 27, 2024

ADEM BONA KİMDİR?

Ikechukwu Stanley Okoro ya da Türkçe adıyla Adem Bona (d. 28 Mart 2003), pivot pozisyonunda oynayan Nijerya asıllı Türk profesyonel basketbolcu. Pac-12 Konferansı ekiplerinden UCLA Bruins'de kolej basketbolu oynadı ve Pac-12 Sezonun En İyi Beşi ve Pac-12 Yılın Savunma Oyuncusu seçildi.

İLK YILLARI VE KARİYERİ

Bona, Ikechukwu Stanley Okoro olarak Nijerya'nın Lagos kentinde beş çocuğun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Orta saha oyuncusu olarak futbol oynayarak büyüdü ancak boyu nedeniyle basketbola geçti. Sık sık sahalarda derme çatma çemberlerle, bazen de topsuz basketbol oynardı. Okoro, yaklaşık bir yıl oynadıktan sonra bir videosu Türk antrenör Türkay Çakıroğlu'nun dikkatini çekti ve Çakıroğlu da İstanbul Basket antrenörü Nevzat Özdemir ile temasa geçti Bona, 13 yaşındayken ailesinin geri kalanını geride bırakarak Türkiye'ye taşındı ve kariyerine İstanbul Basket'te başladı. Şubat 2019'da Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu ve altyapı seviyesinde yarışmaya devam etti.

30 Ekim 2019'da Pınar Karşıyaka formasıyla ilk profesyonel maçına çıkan Bona, FIBA Europe Cup'ta Donar karşısında alınan 77-57'lik galibiyette bir dakika oynadı. 16 Kasım'da Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) ilk maçına çıktı ve Galatasaray'a karşı alınan 84-55'lik galibiyette iki sayı attı.

LİSE KARİYERİ

18 Eylül 2020'de Bona, kariyerine Napa, Kaliforniya'daki Prolific Prep'te devam edeceği açıkladı. Bona, önde gelen seçme servislerine göre beş yıldızlı bir oyuncu ve 2022 sınıfının en iyi oyuncularından biridir. 1 Kasım 2021'de, Kentucky'den gelen teklif üzerine UCLA için kolej basketbolu oynamaya karar verdi.