NBA'i sarsan Giannis iddiası! İki dev takım peşinde...

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılık ihtimalini değerlendirdiği süreçte en çok ilgisini çeken takımların Miami Heat ve Boston Celtics olduğu öne sürüldü.

NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre Antetokounmpo, Doğu Konferansı'nda kalmaya da sıcak bakıyor. Bunun hem Yunanistan'a daha yakın olmasını sağlayacağı hem de Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs gibi güçlü Batı ekiplerinden uzak şekilde NBA Finalleri yolunu kolaylaştırabileceği ifade edildi.

Heat'in takas döneminde Giannis için ciddi girişimlerde bulunduğu ve Milwaukee ile en fazla temas kuran takım olduğu aktarıldı.

Miami'nin olası paketinin merkezinde Kel'el Ware, Tyler Herro ve Jaime Jaquez Jr. ile draft haklarının yer aldığı belirtildi.

Celtics'in de takas döneminde Giannis'e ilgi gösterdiği ifade edilirken, Boston'ın olası bir anlaşmada Jaylen Brown'ı pakete koymak zorunda kalabileceği konuşuluyor.

Bucks yönetimi ise Giannis'in geleceğiyle ilgili sürecin draft öncesinde netleşmesini bekliyor.