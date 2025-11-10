İSTANBUL 22°C / 14°C
10 Kasım 2025 Pazartesi
  • NBA'in efsane ismi Lenny Wilkens hayatını kaybetti
Spor

NBA'in efsane ismi Lenny Wilkens hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncu ve başantrenörlerinden Lenny Wilkens, 88 yaşında hayatını kaybetti.

10 Kasım 2025 Pazartesi 13:17
NBA'in efsane ismi Lenny Wilkens hayatını kaybetti
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, kariyerinde 3 kez Basketbol Şöhretler Müzesi'ne seçilen Wilkens'in yaşamını yitirdiği duyuruldu.

St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers ve Portland Trail Blazers formaları giydiği basketbolculuk döneminde 9 kez all-star seçilen Wilkens, 1960'lı yılların en iyi oyun kurucuları arasında yer aldı.

Başantrenörlük kariyerinde ise Seattle SuperSonics'i 1979 yılında NBA şampiyonluğuna taşıyan ve 1994'te yılın antrenörü seçilen Wilkens, "Seattle basketbolunun babası" olarak adlandırıldı.

Wilkens, 1989'da oyuncu, 1998'de antrenör ve 2010'da ABD'nin olimpiyatlardaki 1992 Rüya Takımı'nın bir parçası olarak Şöhretler Müzesi'ne girdi.

Takım çalıştırdığı 1969-2005 yıllarında 2 bin 487 karşılaşmada görev yapan Wilkens, NBA'de en fazla normal sezon maçına çıkan başantrenör ünvanını elinde bulunduruyor.

  • Lenny Wilkens
  • vefat


Popüler Haberler
