NBA'in en pahalı takımı Cleveland Cavaliers

Doğu konferansı takımı Cleveland Cavaliers, 2025-2026 sezonunda oyuncularına en fazla para ödeyecek takım oldu. Cleveland ekibi, bu sezon kadrosundaki oyuncularına toplam 228 milyon dolar ödeyecek.

Bu ücretin 100 milyon dolardan fazlası Donovan Mitchell ve Evan Mobley'e yapılacak. 118 milyon dolar da lüks vergisi ödeyecek olan Cleveland'a bu sezonki kadronun toplam maliyeti 392 milyon dolar olacak.

Listede ikinci sırada 205 milyon dolar ile Golden State Warriors bulunuyor. Warriors, bu miktarın neredeyse dörtte birini sadece süper yıldızı Stepehn Curry için ayırdı.

Dallas Mavericks ve New York Knicks de 204 milyon dolar ile listede üçüncülüğü paylaşıyor.

Boston Celtics'in ise bu sezon vergilerle beraber 500 milyon dolarlık bir maliyete ulaşması bekleniyordu. Ancak yeni yönetim bir çok oyuncuyu gönderip bu sezonun bütçesini 200 milyon dolara düşürdü.