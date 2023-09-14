NBA'in yeni kuralından 7 oyuncu muaf!

NBA'in yeni 'yük yönetimi' kurallarından LeBron James ve Stephen Curry'nin de aralarında bulunduğu yedi oyuncunun muaf olacağı iddia edildi.

NBA, takımların yıldız oyuncularını dinlendirme sıklıklarını sınırlayan yeni bir kural getirerek, 'yük yönetimini' kısıtlama çalışmalarına başlamıştı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre lig artık ulusal televizyonda yayınlanan maçlardaki yıldızları, sezon içi turnuva maçlarındaki yıldızları veya aynı maç sırasında birden fazla yıldız oyuncuyu dinlendirmeleri durumunda, takımlara 100 bin dolardan başlayan cezalar uygulayabilecek.

Yeni kurallarda 'yıldız oyuncu' tanımı, son üç sezonda All-NBA veya All-Star kadrolarına seçilen oyuncular olarak nitelendirilmiş olsa da, kriterlere uyan bazı oyuncuların bu kuraldan muaf tutulacağı ortaya çıktı.

ESPN'den Bobby Marks'ın haberine göre lig, açılış gecesi itibariyle 35 yaşını doldurmuş, normal sezonda toplam 34 bin dakika barajını geçmiş veya toplam 1000 normal sezon ve playoff maçı oynamış olan yıldızlar için 'yük yönetimine' ön onay verecek:

"NBA'in ön onay verebileceği bazı istisnalar bulunuyor; ancak bunu maçın oynandığı hafta içinde onlara yazılı bir bildirim olarak göndermeniz gerekiyor.

Açılış gecesinde 35 yaşını doldurmuş olan, kariyerlerinde normal sezonda 34 bin dakika barajını geçen ya da toplamda 1000 normal sezon ve playoff maçı oynamış olan oyunculara, arka arkaya gecelerde oynanacak maçlar için izin verilebilecek.

Bu kriterlere uyan isimler ise Chris Paul, Mike Conley, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, DeMar DeRozan ve James Harden."

Ek olarak Marks, takımların geniş sakatlık geçmişine sahip oyuncuların oturması için ön onay isteyebilecek, ancak bunlar duruma göre belirlenecek. NBA aynı zamanda kişisel sebepleri olan, gerçek sakatlığı olan, kadro yönetimi ve sezon sonu esnekliği olan oyuncular için de istisnaları değerlendirecek.