İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4681
  • EURO
    51,2344
  • ALTIN
    6419.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Ndidi ve Onuachu'lu Nijerya, İran karşısında galip geldi
Ndidi ve Onuachu'lu Nijerya, İran karşısında galip geldi

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Nijerya, Ndidi'nin 90 ve Onuachu'nun 21 dakika sahada kaldığı mücadelede İran'ı 2-1 mağlup etti.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 20:32
ABONE OL

Nijerya A Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı İran'ı 2-1 yendi.

Titanic Mardane Palace Spor Kompleksi sahasındaki müsabaka öncesi düzenlenen seremoniye siyah kol bandı ve kız çocuğu okul sırt çantasıyla çıkan İran Milli Takımı oyuncuları, ülkelerindeki savaşı protesto etti.

Futbolcular, İran milli marşı okurken çantaları önlerine bıraktı.

Seremoninin ardından oynanan karşılaşmada Nijerya'nın gollerini 6. dakikada Moses Simon ile 52. dakikada Akor Adams kaydetti.

İran'ın mücadeledeki tek golünü 68. dakikada Mehdi Taremi attı.

Galatasaray'dan Victor Osimhen'in bulunmadığı Nijerya'nın Antalya kamp kadrosunda yer alan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, maçta 90 dakika süre aldı. Trabzonspor'dan Paul Onuachu ise 69. dakikada Samuel Chukwueze'nin yerine oyuna girerek 21 dakika süre aldı.

Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında İran Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü Kosta Rika, Nijerya ise aynı gün Ürdün'le karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.