  • Ndidid ve Asllani ikilisinden dikkat çeken performans
Spor

Ndidid ve Asllani ikilisinden dikkat çeken performans

Beşiktaş'ın orta sahadaki iki yıldızı Kristjan Asllani ve Ndidi performanslarıyla dikkat çekiyor.

TRT Spor25 Mart 2026 Çarşamba 12:12
Ndidid ve Asllani ikilisinden dikkat çeken performans
Beşiktaş'ta orta sahadaki değişim sahaya yansıdı.

Siyah beyazlı ekip, Ndidid - Asllani ikilisinin birlikte oynadığı son 5 maçın 4'ünden galip ayrıldı.

Bu süreçte Ndidi ve Asllani girdikleri toplam 74 ikili mücadelenin 40'ını kazandı.

Ndidi, Asllani ile beraber oynadığı 5 maçta pas arası ve top kapma istatistikleriyle de dikkat çekti. Nijeryalı futbolcu, bu süreçte 9 pas arası yaparken, 7 kez de top kaptı.

Kristjan Asllani ise pas isabet oranıyla göz doldurdu. Arnavut oyuncu, son 5 maçta yüzde 87,6 pas isabet oranı yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu bu süreçteki 164 pasın 144'ünde isabet buldu.

Ndidi - Asllani ikilisinin birlikte oynadığı maçlarda Orkun Kökçü de, hücumda öne çıktı.

Siyah beyazlı ekibin kaptanı, Ndidi - Asllani ikilisiyle çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asiste imza attı.

