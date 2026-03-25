Ndidid ve Asllani ikilisinden dikkat çeken performans

Beşiktaş'ta orta sahadaki değişim sahaya yansıdı.

Siyah beyazlı ekip, Ndidid - Asllani ikilisinin birlikte oynadığı son 5 maçın 4'ünden galip ayrıldı.

Bu süreçte Ndidi ve Asllani girdikleri toplam 74 ikili mücadelenin 40'ını kazandı.

Ndidi, Asllani ile beraber oynadığı 5 maçta pas arası ve top kapma istatistikleriyle de dikkat çekti. Nijeryalı futbolcu, bu süreçte 9 pas arası yaparken, 7 kez de top kaptı.

Kristjan Asllani ise pas isabet oranıyla göz doldurdu. Arnavut oyuncu, son 5 maçta yüzde 87,6 pas isabet oranı yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu bu süreçteki 164 pasın 144'ünde isabet buldu.

Ndidi - Asllani ikilisinin birlikte oynadığı maçlarda Orkun Kökçü de, hücumda öne çıktı.

Siyah beyazlı ekibin kaptanı, Ndidi - Asllani ikilisiyle çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asiste imza attı.