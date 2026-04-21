İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9004
  • EURO
    52,8708
  • ALTIN
    6899.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ne olduğunu anlamadı! Nicolo Zaniolo'nun evine hırsız girdi
Spor

Ne olduğunu anlamadı! Nicolo Zaniolo'nun evine hırsız girdi

İtalyan ekibi Udinese forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Nicolo Zaniolo'nun evine hafta sonu hırsız girdi.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 14:39 - Güncelleme:
Ne olduğunu anlamadı! Nicolo Zaniolo'nun evine hırsız girdi
ABONE OL

Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo, hafta sonunda hırsızlık şoku yaşadı.

Ailesiyle birlikte hafta sonunu dışarıda geçiren İtalyan oyuncu, evine döndüğünde büyük bir şokla karşılaştı: Odalar altüst olmuş, çekmeceler boşaltılmış ve eşyalar her yere dağılmıştı.

Nicolo Zaniolo, yaşadığı olayın ardından sosyal medyadan dikkat çeken ifadelere imza attı.

PAYLAŞIM YAPTI VE SİLDİ

26 yaşındaki futbolcu, ilk olarak "Bu gece evime girmeye cüret eden korkaklara... İşiniz çok kötü gitti. Eğer bir çanta istiyorsanız, isteyebilirdiniz, size hediye ederdim." yazdı. Zaniolo, daha sonra, "Ben evde değildim! Keşke olsaydım." ifadelerini yazdı. Zaniolo, daha sonra sosyal medyadan yaptığı iki açıklamayı da sildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Il Messaggero'da yer alan habere göre, olayın pazar öğleden sonra ile pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleştiği ve polisin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Yapılan incelemede çalınan eşyaların miktarı da tespit edilecek.

Udinese'de bu sezon 31 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

  • Nicolo Zaniolo
  • hırsızlık
  • Udinese

ÖNERİLEN VİDEO

Sisli havada hatalı sollama kazası! Kafa kafaya girdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.