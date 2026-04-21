Ne olduğunu anlamadı! Nicolo Zaniolo'nun evine hırsız girdi

Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo, hafta sonunda hırsızlık şoku yaşadı.

Ailesiyle birlikte hafta sonunu dışarıda geçiren İtalyan oyuncu, evine döndüğünde büyük bir şokla karşılaştı: Odalar altüst olmuş, çekmeceler boşaltılmış ve eşyalar her yere dağılmıştı.

Nicolo Zaniolo, yaşadığı olayın ardından sosyal medyadan dikkat çeken ifadelere imza attı.

PAYLAŞIM YAPTI VE SİLDİ

26 yaşındaki futbolcu, ilk olarak "Bu gece evime girmeye cüret eden korkaklara... İşiniz çok kötü gitti. Eğer bir çanta istiyorsanız, isteyebilirdiniz, size hediye ederdim." yazdı. Zaniolo, daha sonra, "Ben evde değildim! Keşke olsaydım." ifadelerini yazdı. Zaniolo, daha sonra sosyal medyadan yaptığı iki açıklamayı da sildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Il Messaggero'da yer alan habere göre, olayın pazar öğleden sonra ile pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleştiği ve polisin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Yapılan incelemede çalınan eşyaların miktarı da tespit edilecek.

Udinese'de bu sezon 31 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.