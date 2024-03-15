Ne yaptın sen Abdülkadir Ömür! Bütün İngiltere onu konuşuyor

Abdülkadir Ömür, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye bonuslarla birlikte 5 milyon euro bonservis karşılığında imza attı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve Hull City'nin Premier Lig hedefine yardımcı olmak isteyen yıldız oyuncu, Ada ekibinde fırtınalar estiriyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR PİYANGOSU

İngiltere'de henüz yeni yeni süre almaya başlayan Abdülkadir Ömür, kısa sürede dikkat çekti. Ada basını, genç yıldız için kısa sürede büyük etki yarattığını ve ilk 11'in müdavimi olacağını yazdı. Öte yandan, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, milli oyuncuyu öve öve bitiremedi.

Rosenior, Ömür'ün etkisi hakkında "Gerçekten etkilendim ama şaşırmadım" dedi. "Abdülkadir ile çalışmaktan gerçekten heyecan duydum, kendisini uzun zamandır tanıyorum. Onun çalışma ahlakı, coşkusu ve baskıcılığı beni gerçekten memnun etti.

"BİZİM İÇİN BİR SİLAH OLACAK"

Abdülkadir'in oldukça hırslı olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "Teknik özellikleri üst düzey, ancak oyuna olan iştahı, 1,80 boyundaki oyuncularla kafa vuruşlarına atlıyor ve bu özelliğini seviyorum. Ondan çok memnunum. Önümüzdeki haftalarda bizim için gerçek bir silah olacak." ifadelerini kullandı.

ADA KARNESİ

Abdülkadir Ömür, Hull City formasıyla 7 maçta 363 dakika süre aldı ve 1 kez de gol pası verdi.0

Star Gazetesi