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Spor

Ne yaptın sen Abdülkadir Ömür! Bütün İngiltere onu konuşuyor

Trabzonspor'dan Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür, performansıyla dikkat çekiyor. Hull City'de ayın oyuncusu seçilen Abdülkadir Ömür için övgü dolu sözler söylendi.

13 Nisan 2024 Cumartesi 19:41 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Abdülkadir Ömür! Bütün İngiltere onu konuşuyor
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Trabzonspor'dan ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür, küllerinden doğdu. Kısa sürede takıma ve ülkeye uyum sağlayan yıldız oyuncu, İngiliz ekibinde ayın oyuncusu seçildi. Mart ayında 4 maçta süre alan Ömür, skor katkısı sağlayamasa da performansıyla büyük beğeni topladı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR GÖZ DOLDURUYOR

Hull City'ye yakın olan medya kuruluşu olan Hull Dailymail, takımın genel performansı içinde en çok Abdülkadir'e dikkat çekti. İngiliz medyası, takımın genel performansını överken Abdülkadir için, "Kimse onun yanına bile yaklaşamadı, onu izlemesi çok zevkliydi. Gelecek sezon için çok önemli bir oyuncu olacağını bize kanıtladı." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Championship ekibiyle 12 maçta süre alan yıldız futbolcu, 2 kez gol pası verdi. 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak biliniyor.

star.com.tr

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