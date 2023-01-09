Ne yaptın sen Abdülkadir Ömür! Trabzonspor'da büyük kriz patlak verdi

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçıyla birlikte yeniden gündem oldu. Deplasmanda 5-0 kaybedilen maçta kötü bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür, taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR, KAYIPLARA KARIŞTI

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-0 kazanırken bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, 63. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

TARAFTARLARDAN ABDÜLKADİR ÖMÜR'E BÜYÜK TEPKİ

5-0 kaybedilen Alanyaspor maçının ardından Abdülkadir Ömür, sosyal medyada gündem oldu. Bordo-mavili taraftarlar 23 yaşındaki oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan binlerce paylaşımın ardından Abdülkadir Ömür, kısa sürede trendlere yükseldi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bunların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1363 dakika süre alan 23 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.

İşte taraftarların Abdülkadir Ömür'e tepkilerinden bazıları: