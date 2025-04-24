Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan ve ABD'nin yolunu tutan Cengiz Ünder, kabus senaryosunu yaşıyor. Yeni takımında fırtına gibi bir başlangıç yapan Cengiz'in korktuğu başına geldi.

CENGİZ ÜNDER KRİZİ

Edinilen bilgiye göre Cengiz Ünder'in MLS kariyeri de pek uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

Takımı Los Angeles FC'nin, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.

Son haftalarda düşüşe geçen ve performansıyla eleştiri konusu olan Cengiz Ünder, alınan bu kararla birlikte sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor.

ABD'DE NE YAPTI?

Cengiz Ünder, Los Angeles FC formasıyla şimdiye kadar 9 maçta görev aldı. 27 yaşındaki milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.