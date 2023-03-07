İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2023 Salı / 15 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9165
  • EURO
    20,1737
  • ALTIN
    1118.45
  • BIST100
    5405.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Tüm Fransa bu rekorla çalkalanıyor...
Spor

Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Tüm Fransa bu rekorla çalkalanıyor...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya formasını terleten Cengiz Ünder, Fransa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Ortaya koyduğu performans ile takımın liderlerinden biri haline gelen Cengiz Ünder, takımını sırtlamaya devam ediyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Mart 2023 Salı 14:42 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Tüm Fransa bu rekorla çalkalanıyor...
ABONE OL

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, takımını sırtlamaya devam ediyor. Milli futbolcu son haftalarda Fransa basını tarafından en çok konuşulan isimlerden biri konumunda bulunuyor. Ligde zirve mücadelesi veren Marsilya'yı taşıyan oyunculardan biri olan Cengiz Ünder'e hem takım arkadaşları hem Marsilya yönetimi büyük saygı duyuyor. Geçtiğimiz hafta PSG ile oynanan maçtan önce rekor kırarak milli oyuncunun Marsilya forması ile gol attığı 12 maçlık periyotta 10 galibiyet alırken 2 kez de berabere kalmıştı. Bu hafta 1-0 kazanılan Rennes maçı ile birlikte de Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attırdığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik almış oldu. Yıldız futbolcu rekor üzerine rekor kırarken Fransa'da da manşetleri süslüyor.

"YENİ CENGİZ ÜNDER"

Fransa basını Cengiz Ünder'in takımın lideri olduğunu ifade ederek; " Takım arkadaşlarının yüzünün düştüğü anlarda onları ateşleyen ve onları motive eden bir lidere dönüştü" ifadeleri kullanıldı. Aynı haberde Cengiz Ünder'in eskisine nazaran çok daha az golcü olduğunu fakat oyunun diğer yönlerini çok daha iyi oynadığı söylendi. Basında ve taraftarlar arasında varılan kanıya göre Cengiz Ünder'in artık takımın liderlerinden biri olduğu yazıldı. Dimtri Payet ve Alexis Sanchez seviyesinde olduğu aktarılırken ilerleyen dönemlerde kaptanlık görevini yürüteceğinin sürpriz olmayacağından bahsedildi.

IGOR TUDOR İLE BUZLAR ERİDİ

Igor Tudor'un göreve başlaması ile forma süresi azalan Cengiz Ünder'in takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Son dönemlerde ise verdiği katkı ile birlikte hem Igor Tudor ile olan buzları eritmiş ve takımın değişmez isimlerinden biri olmuştu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.