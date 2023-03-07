Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Tüm Fransa bu rekorla çalkalanıyor...

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, takımını sırtlamaya devam ediyor. Milli futbolcu son haftalarda Fransa basını tarafından en çok konuşulan isimlerden biri konumunda bulunuyor. Ligde zirve mücadelesi veren Marsilya'yı taşıyan oyunculardan biri olan Cengiz Ünder'e hem takım arkadaşları hem Marsilya yönetimi büyük saygı duyuyor. Geçtiğimiz hafta PSG ile oynanan maçtan önce rekor kırarak milli oyuncunun Marsilya forması ile gol attığı 12 maçlık periyotta 10 galibiyet alırken 2 kez de berabere kalmıştı. Bu hafta 1-0 kazanılan Rennes maçı ile birlikte de Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attırdığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik almış oldu. Yıldız futbolcu rekor üzerine rekor kırarken Fransa'da da manşetleri süslüyor.

"YENİ CENGİZ ÜNDER"

Fransa basını Cengiz Ünder'in takımın lideri olduğunu ifade ederek; " Takım arkadaşlarının yüzünün düştüğü anlarda onları ateşleyen ve onları motive eden bir lidere dönüştü" ifadeleri kullanıldı. Aynı haberde Cengiz Ünder'in eskisine nazaran çok daha az golcü olduğunu fakat oyunun diğer yönlerini çok daha iyi oynadığı söylendi. Basında ve taraftarlar arasında varılan kanıya göre Cengiz Ünder'in artık takımın liderlerinden biri olduğu yazıldı. Dimtri Payet ve Alexis Sanchez seviyesinde olduğu aktarılırken ilerleyen dönemlerde kaptanlık görevini yürüteceğinin sürpriz olmayacağından bahsedildi.

IGOR TUDOR İLE BUZLAR ERİDİ

Igor Tudor'un göreve başlaması ile forma süresi azalan Cengiz Ünder'in takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Son dönemlerde ise verdiği katkı ile birlikte hem Igor Tudor ile olan buzları eritmiş ve takımın değişmez isimlerinden biri olmuştu.

Star Gazetesi