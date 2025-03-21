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Spor

Ne yaptın sen Dominik Livakovic! Resmen kabusu yaşattı: Darmadağın oldular

Fenerbahçe'nin Hırvat eldiveni Dominik Livakovic, ülkesinde gündem oldu. Sarı lacivertlilerde sakatlığının ardından kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ancak Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçıyla yeniden formasına kavuşan Livakovic, Hırvatistan'ı ipten aldı. İşte Dominik Livakovic haberinin detayları…

Star Gazetesi21 Mart 2025 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Dominik Livakovic! Resmen kabusu yaşattı: Darmadağın oldular
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Dominik Livakovic cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ın, sahasında Fransa'yı konuk ettiği maçta Livakovic fırtınası esti. 30 yaşındaki deneyimli eldiven, yaptı yapacağını. İşte detaylar...

MAÇA DAMGA VURDU!

Dominik Livakovic, Fransa karşısında kalesinde adeta devleşti. Ülkesinin maçı 2-0 kazanmasında büyük pay sahibi olan Hırvat file bekçisi, müsabaka boyunca yaptığı 6 kurtarışla adeta yıldızlaştı.

Maçın en yüksek reytingli oyuncusu olan Dominik Livakovic, Fransa karşılaşmasında maçın adamı oldu.

Dominik Livakovic'in yaptığı kritik kurtarışlar oyuncunun ülkesinde de çok konuşulurken, Fransa resmen kabusu yaşadı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe ile bu sezon 27 maça çıkan Dominik Livakovic, kalesinde 31 gol görürken, 9 maçta da rakiplere geçit vermedi.

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