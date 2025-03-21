Dominik Livakovic cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ın, sahasında Fransa'yı konuk ettiği maçta Livakovic fırtınası esti. 30 yaşındaki deneyimli eldiven, yaptı yapacağını. İşte detaylar...

MAÇA DAMGA VURDU!

Dominik Livakovic, Fransa karşısında kalesinde adeta devleşti. Ülkesinin maçı 2-0 kazanmasında büyük pay sahibi olan Hırvat file bekçisi, müsabaka boyunca yaptığı 6 kurtarışla adeta yıldızlaştı.

Maçın en yüksek reytingli oyuncusu olan Dominik Livakovic, Fransa karşılaşmasında maçın adamı oldu.

Dominik Livakovic'in yaptığı kritik kurtarışlar oyuncunun ülkesinde de çok konuşulurken, Fransa resmen kabusu yaşadı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe ile bu sezon 27 maça çıkan Dominik Livakovic, kalesinde 31 gol görürken, 9 maçta da rakiplere geçit vermedi.