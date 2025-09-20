İSTANBUL 25°C / 18°C
Spor

Ne yaptın sen Dusan Tadic! Herkes onu konuşuyor

Fenerbahçe'de iki sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan Dusan Tadic, Al Wahda'ya transfer olmuştu. Oyuncu oynadığı futbolla şimdiden sezona damga vurdu. Ülkede de tecrübeli futbolcu gündem olmayı başardı. İşte Dusan Tadic haberinin detayları...

Emre Sarı20 Eylül 2025 Cumartesi 23:08 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Dusan Tadic! Herkes onu konuşuyor
Fenerbahçe'de iki sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan Dusan Tadic, Al Wahda'ya transfer olmuştu. Sırp yıldızla ilgili yeni haberler düşmeye başladı. Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirlikler kariyerine çok etkili başladı. Tüm ülke Dusan Tadic'i konuşuyor.

6 GOLE KATKI YAPTI

Dusan Tadic yaptığı asistlerle takımını şampiyonluk yarışında tutmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu şimdiye kadar 1 gol ve 5 asist ile sezona damga vurdu. 36 yaşındaki futbolcu geçen sezonda 14 asistle Süper Lig'de asist kralı olmuştu. Başarılı oyuncu bir önceki sezonda yine 14 asist yapmıştı. Dusan Tadic ayrıca gol ve asist konusunda çift hanelere ulaşmıştı. Yıldız futbolcunun Al Wahda ile gelecek haftalarda ne yapacağı ise merak konusu oldu ve ülke basınında gündem oldu.

PERFORMANSI

Şimdiye kadar Al Wahda ile 7 resmi karşılaşmada forma giyen Dusan Tadic, takımına 1 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu. Tadic'in takımıyla 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

