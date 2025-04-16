Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan bedelsiz olarak ayrılarak Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'a imza atan Emre Akbaba, Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren İstanbul ekibinde takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Eflatun sarılı ekibin Avrupa kupalarına katılma misyonunda kilit bir rol oynayan Emre Akbaba skor katkısıyla dikkat çekti.

EMRE AKBABA YÜKSELİŞTE

Adana Demirspor'un Vincenzo Montella döneminde Süper Lig'e damga vurduğu dönemlerde de ligin en tehlikeli oyuncularından biri olan Emre Akbaba adeta yeniden doğdu. 32 yaşındaki orta saha, Eyüpspor formasıyla eski günlerini aratmayan bir performans sergiledi.

Emre Akbaba, takımının ligde son oynadığı Adana Demirspor maçında karşılaşmaya damgasını vurdu. Akbaba, Eyüpspor'un 6-0 kazandığı mücadelede 2 gol ve 1 asistle oynadı ve maçın en etkili ismi oldu.

ARDA TURAN ETKİSİ

Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Arda Turan, oyunculara yaptığı dokunuşlarla takdir topluyor. Genç çalıştırıcının futbolcuları üzerindeki olumlu etkisi Emre Akbaba ile sınırlı kalmadı. Eyüpspor'a kariyerleri düşüşte olarak gelen Emre Mor, Tayfur Bingöl, Berke Özer, Ahmed Kutucu gibi isimler Arda Turan ile çıkış yakaladı.

Emre Akbaba da Arda Turan'ın yükselişe geçirdiği isimlerden biri olmayı başardı.

32 MAÇTA 9 GOL KATKISI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 32 maçta forma giyen Emre Akbaba takımı adına 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi