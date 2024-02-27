Ne yaptın sen Enes Ünal! Bütün İngiltere onu konuşuyor

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Getafe'den ara transfer döneminde ayrılıp 16.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'a kiralık olarak imza atmıştı. Yeni kulübüne alışma sürecini hızlı atlatan golcü oyuncu, atlattığı uzun süreli sakatlığın ardından da kendine gelmeye başladı.

ENES ÜNAL, PREMİER LİG'E DAMGA VURDU

İngiliz basını; Manchester City karşısında 88. dakikada oyuna dahil olan Enes Ünal için çarpıcı sözler yazdı. Milli forvetin, kısa sürede büyük etki yarattığı ve potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiği belirtildi. Daha önceki performanslara da değinin Ada basını, Enes Ünal'ın La Liga'da Karim Benzema'nın ardından bütün forvetleri geride bıraktığı yazıldı.

Enes Ünal, eski kulübü Manchester City karşısında kısa sürede gole çok yaklaşmıştı.

İşte o pozisyon:

�� Bournemouth, milli futbolcumuz Enes Ünal ile gole çok yaklaştı! #PL pic.twitter.com/PXTrU3TGgc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 24, 2024

Maçın ardından milli futbolcumuz, "Bir dakika da olsa, 90 dakika da olsa, her şeyimi vereceğim. Benim görevim sınırları zorlamak" dedi.

Öte yandan, Premier Lig'e değinen Ünal, "Dünyanın en iyi ve en çekici ligi, burada oyunun hızı ve temposu gerçekten inanılmaz. Buradaki futbola bayılıyorum." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi