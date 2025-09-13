Yaz transfer döneminde rekor bedelle Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili yeni haberler düşmeye başladı. Rusya kariyerine gol ve asist ile başlayan Portekizli orta saha birçok yerden övgüler alıyor. Gedson Fernandes'in gelecek haftalarda ne yapacağı ise şimdiden Rusya'da merak konusu oldu.

TAKIM ARKADAŞINDAN GEDSON FERNANDES'E ÖVGÜ

Bu sezon Lokomotiv Moskova'dan ezeli rakibi Spartak Moskova'ya transfer olan Ilya Samoshnikov Rusya basınına Gedson Fernandes ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Rus sol bek yaptığı açıklamada "Seviyesini ilk antrenmandan itibaren anladım. Birçok açıdan öne çıkıyor. Her şeyi birkaç adım önceden hesaplıyor ve herkesin göremediği anları görüyor" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Rus ekibi ile toplamda 6 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, takımına şimdiye kadar 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Portekizlinin Spartak ile 2029 yılına sözleşmesi bulunuyor.