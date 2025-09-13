İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Ne yaptın sen Gedson Fernandes! Herkes onu konuşuyor

Yaz transfer döneminde rekor bedelle Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili Rusya'dan yeni haberler geliyor. Yıldız futbolcu gösterdiği performansla kendinden söz ettiriyor. İşte Gedson Fernandes haberinin detayları...

Emre Sarı13 Eylül 2025 Cumartesi 23:02
Ne yaptın sen Gedson Fernandes! Herkes onu konuşuyor
Yaz transfer döneminde rekor bedelle Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili yeni haberler düşmeye başladı. Rusya kariyerine gol ve asist ile başlayan Portekizli orta saha birçok yerden övgüler alıyor. Gedson Fernandes'in gelecek haftalarda ne yapacağı ise şimdiden Rusya'da merak konusu oldu.

TAKIM ARKADAŞINDAN GEDSON FERNANDES'E ÖVGÜ

Bu sezon Lokomotiv Moskova'dan ezeli rakibi Spartak Moskova'ya transfer olan Ilya Samoshnikov Rusya basınına Gedson Fernandes ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Rus sol bek yaptığı açıklamada "Seviyesini ilk antrenmandan itibaren anladım. Birçok açıdan öne çıkıyor. Her şeyi birkaç adım önceden hesaplıyor ve herkesin göremediği anları görüyor" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Rus ekibi ile toplamda 6 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, takımına şimdiye kadar 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Portekizlinin Spartak ile 2029 yılına sözleşmesi bulunuyor.

  • Gedson Fernandes
  • Spartak Moskova transfer
  • Rusya haberleri

