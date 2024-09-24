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Spor

Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! İtalya'da gündem oldu

Geçtiğimiz sezonun yıldız isimlerinden ve 2024 Ballon d'Or'un adaylarından Hakan Çalhanoğlu, zorlu ve yoğun fikstür nedeniyle sezona iyi başlayamadı. Milli futbolcu, İtalya Serie A, Uluslar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı zorlu maçlar sonrası etkisiz kaldı.

24 Eylül 2024 Salı 22:29 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! İtalya'da gündem oldu
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2023-2024 sezonunda göstermiş olduğu performansla hem İtalya hem de dünya futbolunda adından sıkça söz ettiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon forma giydiği maçlarda sergilemiş olduğu oyunla bekleneni veremedi.

Son olarak evinde ezeli rakibi Milan'a 2-1'lik skorla kaybeden Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun hem fiziksel sorunları hem de yorgunluğu İtalya basının gündemine düştü.

YOĞUN TEMPO HAKAN ÇALHANOĞLU'NU DA VURDU!

Bu sezon Inter formasıyla lige yoğun tempoda başlayan Hakan, daha sonrasında da Uluslar Ligi'nde Türkiye formasıyla süre alması ve Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında harcamış olduğu büyük enerji ile ligdeki Milan derbisinde yorgun düştü. Çizme medyası, milli futbolcunun yorgunluğunu göz ardı etmedi ve manşetlerine taşıdı.

İtalya basınından Tuttosport, Milan derbisinde yıldız orta sahanın en iyi formunda oldukça uzak olduğunu, donuk ve etkisiz kaldığını yazdı.

7 MAÇTA GÖREV ALDI

Inter ile 4'ü lig 1'i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 4 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla da 2 maça çıktı. Tecrübeli orta saha, görev aldığı 7 maçta 1 gollük katkı verdi.

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