Hakan Çalhanoğlu kendisi adına oldukça çalkantılı bir yaz transfer dönemini geride bıraktı. Önce Galatasaray, akabinde de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan milli futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmesi bekleniyordu.

İki Türk temsilcisinin de transferini gerçekleştiremediği Hakan Çalhanoğlu kulübü Inter ile temiz bir sayfa açtı. Milli yıldız sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Hakan Çalhanoğlu takım kaptanı Lautaro Martinez ile yaşadığı anlaşmazlık, ayrılık sinyalleri ve kulüp başkanı Marotta'nın açıklamaları derken Inter formasıyla sezona taze bir giriş yaptı.

Önceki sezondan kalan kart cezası nedeniyle Serie A'nın açılış haftasında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu daha sonrasında takımının ligde 2, Şampiyonlar Ligi'ndeki 1 maçına ilk 11'de başladı.

İlk olarak Serie A'da oynanan ve Inter'in mağlubiyetiyle sonuçlanan Udinese maçını boş geçen Hakan Çalhanoğlu daha sonrasında Juventus ve Ajax maçlarına damgasını vurdu.

Milli yıldız önce ligdeki 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldıkları Juventus maçında attığı iki harika golle takımının ayakta kalan ismi oldu.

Akabinde Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Ajax ile karşılaşan Inter'de alınan 2-0'lık galibiyette Marcus Thuram'ın attığı 2 golün asisti de Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu performansı Çizme basının yanı sıra Avrupa'da da geniş yer buldu. Tecrübeli orta sahanın yaz transfer döneminde yaşanan çalkantılı günlerin ardından takıma harika bir dönüş yaptığı kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezonda da Lauaro Martinez, Marcus Thuram ve Nicolo Barella gibi isimlerle birlikjte Inter'in en etkili ayaklarından biri olduğu ifade edildi.

Kulübü Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun 30 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.