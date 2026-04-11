İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ne yaptın sen Hyeon-gyu Oh! Güney Kore onu konuşuyor
Ne yaptın sen Hyeon-gyu Oh! Güney Kore onu konuşuyor

Süper Lig'de Beşiktaş'ın, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 2 golle maça damga vuran Hyeon-gyu Oh, ülkesi Güney Kore'nin gündemine oturdu. 24 yaşındaki başarılı golcü Kore'de yakından takip edilirken maçın son düdüğüyle birlikte manşetler adeta yıkıldı. İşte Hyeon-gyu Oh haberinin devamı...

BEYZA NUR YILMAZ11 Nisan 2026 Cumartesi 10:23
ABONE OL

Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh fırtınası esiyor. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Güney Koreli golcü, ayağının tozuyla geldiği takımda adeta gol makinesine dönüştü. Beşiktaş'ın son olarak Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçta 2 golle yıldızlaşan Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'de büyük ses getirdi.

"İLK KEZ 2 GOL ATTI"

Güney Kore basınından Joongang, Hyeon-gyu Oh'un Beşiktaş formasıyla ilk kez bir resmi maçta 2 gol atmasını öne çıkardı. Yapılan yorumda, "Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk kez 2 gol atarak göz kamaştırdı." denildi.

"ÖZGÜVENİ İNANILMAZ"

Chosun'da yer alan haberde ise Hyeon-gyu Oh'un maç sonu açıklamalarına değinildi. Güney Koreli golcünün "Bugün daha fazla gol atmalıydım." sözleri ön plana çıkarken, gazetenin "Kore milli takımının forvet oyuncusunun özgüveni inanılmaz!" manşeti dikkat çekti.

"ÇOK GOLLÜ PATLAMA"

Son olarak Mydaily, Hyeon-gyu Oh'un attığı 2 golü okurlarına "Çok gollü patlama" manşetiyle duyurdu. Yapılan değerlendirmede Oh'un ilk kez birden fazla gol atarak Süper Lig'deki serisini başka bir seviyeye taşıdığı vurgulandı.

7 GOLLÜK KATKI

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 10 resmi maçta görev aldı. Koreli golcü bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.