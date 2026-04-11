Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh fırtınası esiyor. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Güney Koreli golcü, ayağının tozuyla geldiği takımda adeta gol makinesine dönüştü. Beşiktaş'ın son olarak Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçta 2 golle yıldızlaşan Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'de büyük ses getirdi.

"İLK KEZ 2 GOL ATTI"

Güney Kore basınından Joongang, Hyeon-gyu Oh'un Beşiktaş formasıyla ilk kez bir resmi maçta 2 gol atmasını öne çıkardı. Yapılan yorumda, "Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk kez 2 gol atarak göz kamaştırdı." denildi.

"ÖZGÜVENİ İNANILMAZ"

Chosun'da yer alan haberde ise Hyeon-gyu Oh'un maç sonu açıklamalarına değinildi. Güney Koreli golcünün "Bugün daha fazla gol atmalıydım." sözleri ön plana çıkarken, gazetenin "Kore milli takımının forvet oyuncusunun özgüveni inanılmaz!" manşeti dikkat çekti.

Son olarak Mydaily, Hyeon-gyu Oh'un attığı 2 golü okurlarına "Çok gollü patlama" manşetiyle duyurdu. Yapılan değerlendirmede Oh'un ilk kez birden fazla gol atarak Süper Lig'deki serisini başka bir seviyeye taşıdığı vurgulandı.

7 GOLLÜK KATKI

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 10 resmi maçta görev aldı. Koreli golcü bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi.