Ne yaptın sen İlkay Gündoğan! Tüm dünya onu konuşuyor

Geçtiğimiz sezon Pep Guardiola Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, kariyerinin zirve dönemlerinden birisini yaşadı. İngiliz ekibiyle İngiltere Premier Lig Kupası, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan gurbetçi oyuncu, takımın kilit isimlerinden birisi oldu. Daha sonra sözleşmesi sona eren İlkay, İspanya La Liga ekibi Barcelona'ya imza attı.

İLKAY GÜNDOĞAN BÜYÜK ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Barcelona'nın da kritik maçlarında büyük rol oynayan İlkay Gündoğan, başarılı performansını İspanya'da da sürdürdü. 33 yaşındaki oyuncu, 2023 FIFA En İyi Erkek Oyuncusu'nda 10 adaydan biri oldu. Öte yandan İlkay, kariyerinde ilk kez 2023'te Almanya'da "Yılın Futbolcusu" seçildi.

Alman basını, bu başarıların ardından İlkay'dan övgüyle bahsetti.

Star Gazetesi