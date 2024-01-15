İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0596
  • EURO
    33,0429
  • ALTIN
    1978.45
  • BIST100
    8044.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ne yaptın sen İlkay Gündoğan! Tüm dünya onu konuşuyor
Spor

Ne yaptın sen İlkay Gündoğan! Tüm dünya onu konuşuyor

Barcelona'da forma giyen gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan, 2023'te gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Bu başarının ardından İlkay Gündoğan, 2023 FIFA En İyi Erkek Oyuncusu'na aday olarak gösterildi. İşte detaylar...

15 Ocak 2024 Pazartesi 21:39 - Güncelleme:
Ne yaptın sen İlkay Gündoğan! Tüm dünya onu konuşuyor
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Pep Guardiola Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, kariyerinin zirve dönemlerinden birisini yaşadı. İngiliz ekibiyle İngiltere Premier Lig Kupası, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan gurbetçi oyuncu, takımın kilit isimlerinden birisi oldu. Daha sonra sözleşmesi sona eren İlkay, İspanya La Liga ekibi Barcelona'ya imza attı.

İLKAY GÜNDOĞAN BÜYÜK ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Barcelona'nın da kritik maçlarında büyük rol oynayan İlkay Gündoğan, başarılı performansını İspanya'da da sürdürdü. 33 yaşındaki oyuncu, 2023 FIFA En İyi Erkek Oyuncusu'nda 10 adaydan biri oldu. Öte yandan İlkay, kariyerinde ilk kez 2023'te Almanya'da "Yılın Futbolcusu" seçildi.

Alman basını, bu başarıların ardından İlkay'dan övgüyle bahsetti.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.