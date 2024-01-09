Ne yaptın sen Kenan Yıldız! Bütün dünya onu konuşuyor

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, son dönemlerin en gözde isimlerinden birisi oldu. Attığı resital tadında gollerle hem izleyenlere zevk verdi hem de takımına galibiyet. Türk futbolunun yeni fenomeni olan milli yıldız, son dönemde İtalya ve Fransa'da gündem oldu.

İşte Kenan Yıldız için yapılan yorumlar...

"KENAN YILDIZ KAZANMAK İÇİN YAPILMIŞ BİR MAKİNE"

İtalya Kupası'nda maç sonrası basın toplantısında Juventus Teknik Direktörü Allegri, "Onun adına özellikle mutluyum, çünkü o zeki bir çocuk. O harika bir oyuncu, bunlar onun hedefleri çünkü antrenmanlarda bile sıklıkla gol atıyor.

Öte yandan Allegri, "Kenan kazanmak için yapılmış bir makine. Küçük yaşlardan beri hazırlanıyor, tek hedefi bu. Beni hemen etkiledi: bana Ferran Torres'i hatırlattı. Bir zihniyet, bir tevazu, olağanüstü bir çalışan. Tüm bu özelliklere sahip genç oyunculara çok nadir rastlıyoruz. Buraya böyle goller atmak için geldi ama her şeyden önce zafer kazanmak, şampiyonluklar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için geldi. Onu 10 yıl sonra burada hayal ediyorum. Juventus 10 numara istiyorsa Yıldız 10 numara; onun rolü bu, insanı aşık eden bir çocuk. Kendisi için harika bir örnek olan Türk babasının yaratıcılığı ile Alman annesinin disiplini arasında mükemmel bir kombinasyon: ne istediğini çok iyi biliyor,"

"DEL PIERO DEĞİL, BAGGİO"

İtalyan yorumcu Sandro Sabatini, Kenan Yıldız için "Herkes onu Del Piero'ya benzetiyor ama ben kişisel olarak onu Roberto Baggio'ya daha çok benzetiyorum. Frosinone'ye karşı atılan golün Baggio'nun Çekoslavakya'ya attığı gole benzetilmesi tesadüf değil." ifadelerini kullandı.

Eski İtalya Milli Takımı futbolcusu Fabrizio Ravanelli, "Olağanüstü bir yıldız doğuyor, O gerçekten inanılmaz bir oyuncu ifadelerini kullandı.

PARLAK BİR GELECEK

Fransa'da bir gazete ise Kenan Yıldız için, her iki ayağını da çok iyi kullandığından bahsederken, tekniği ve top vuruşlarıyla dikkat çektiğine de değindi. Öte yandan milli futbolcu için, parlak bir gelecek görüldüğüne değinildi.

Star Gazetesi