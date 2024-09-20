Transfer sezonun son anlarında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu gollerine Portekiz'de de devam ediyor. Yıldız kanat oyuncusu transferi kesinleştikten sonra A Milli forma ile İzmir'de İzlanda'ya 3 gol attı. Ardından ise Benfica ile çıktığı ilk lig maçında gol attı. Yıldız oyuncu son olarak dün oynanan Kızılyıldız maçında da ağları buldu.

PORTEKİZ BASINI KEREM AKTÜRKOĞLU'NU KONUŞUYOR

Tüm bunların ardından ise Portekiz basını tüm gazetelerde Kerem Aktürkoğlu'nu manşete taşındı. Benfica'da da gollerini devam eden yıldız oyuncu için Portekiz basını övgü dolu sözler söyledi. Milli futbolcunun sezon sonunda yüksek bonservisle transfer olabileceği de gazetelerde konuşulan bir başka konu oldu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezonu Galatasaray formasıyla 54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol 8 asist ile oynadı. Yıldız oyuncu bu sezon başında da sarı kırmızılı formayla 6 maç çıkıp 5 gol katkısı yaptı.