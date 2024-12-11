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  • Ne yaptın sen Kim Min-Jae! Tüm ülke eski Fenerbahçeliyi konuşuyor: Herkesi şaşkına çevirdi
Spor

Ne yaptın sen Kim Min-Jae! Tüm ülke eski Fenerbahçeliyi konuşuyor: Herkesi şaşkına çevirdi

Kim Min-Jae, Almanya'ya damga vurmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Koreli savunmacı, ülkede en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. İşte Kim Min-Jae haberinin devamı…

11 Aralık 2024 Çarşamba 07:13 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Kim Min-Jae! Tüm ülke eski Fenerbahçeliyi konuşuyor: Herkesi şaşkına çevirdi
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Fenerbahçe'de sergilediği oyunla taraftarın gönlünü kazanan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, parmak ısırtmaya devam ediyor.

2022 yılında 19 milyon euro bedelle Napoli'nin, oradan da 50 milyonluk bonservisle Bayern Münih'in yolunu tutan 28 yaşındaki defans oyuncusu, kendisine hayran bırakmayı sürdürüyor.

BAYERN'DE OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

Kim Min-Jae, Bayern Münih'in, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSG ile oynadığı maçta topu ağlara göndererek takımına maçı kazandırmıştı.

O maçtan sonra Almanya'da manşetleri süsleyen Koreli yıldız, bu kez de Bundesliga'da oynanan Heidenheim ve dün gece oynanan Shakhtar Donetsk maçından sonra performansıyla gündem oldu.

"KİM MİN-JAE BİR MAKİNE"

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Güney Koreli oyuncu için çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Freund, Kim Min-Jae için, "o tam bir makine" ifadesini kullanmıştı.

SEZON KARNESİ

Kim Min-Jae bu sezon Bayern formasıyla 21 maça çıktı. Başarılı futbolcu, bu maçlarda takımı adına 2 gollük bir katkı sağladı.

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