Ne yaptın sen Miguel Crespo! Taraftarları çılgına çevirdi: ''Şaka mı bu?''

Fenerbahçe'nin deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendiği maçta Miguel Crespo gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan dahil olan Miguel Crespo, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

MIGUEL CRESPO, CAN SUYU OLDU

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde 76. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Miguel Crespo, maça damga vurdu. Miguel Crespo, karşılaşmada takımına büyük katkı sağladı ve rakip takıma göz açtırmadı.

MIGUEL CRESPO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçın 12'sinde ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunarak orta sahanın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

TARAFTARLAR YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

İstanbulspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olarak takımına büyük katkı sağlayan Miguel Crespo, sosyal medyada da gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Portekizli oyuncuyu yere göğe sığdıramadı ve binlerce paylaşımda bulundu.

İşte Miguel Crespo paylaşımlarından bazıları: