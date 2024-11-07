Sezon başında Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı taraftarın yakından takip ettiği yıldız futbolcu, yine yaptı yapacağını.

DÜN GECEYE DAMGA VURDU

Nicolo Zaniolo, dün gece Şampiyonlar Ligi'nde takımı Atalanta'nın, Stuttgart ile oynadığı maçta 88. dakikada sahneye çıkarak şık bir gole imza attı. Oyuna sonradan giren ve sahada 21 dakika kalan Zaniolo, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Nicolo Zaniolo, özellikle Atalanta'ya katıldığından beri performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Bu sezon toplam 10 maçta süren bulan Zaniolo, 1 gol ve 1 asist yaptı.

Stuttgart karşısında sadece 21 dakika süre bulan ve iyi bir oyun sergileyen İtalyan yıldız, attığı golle üzerindeki baskıyı da azaltmış oldu.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nicolo Zaniolo'nun, sezon sonunda sarı kırmızılı takımın yeni yapılanmasında yer alıp almayacağı ise merak konusu.