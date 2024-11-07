İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2024 Perşembe / 6 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1951
  • EURO
    36,9045
  • ALTIN
    2922.78
  • BIST100
    8862.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ne yaptın sen Nicolo Zaniolo! Tüm İtalya onu konuşuyor
Spor

Ne yaptın sen Nicolo Zaniolo! Tüm İtalya onu konuşuyor

Nicolo Zaniolo, İtalya'nın gündemine oturdu. Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralanan İtalyan yıldız, dün geceye resmen damgasını vurdu. İşte Nicolo Zaniolo haberinin devamı…

7 Kasım 2024 Perşembe 07:21 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Nicolo Zaniolo! Tüm İtalya onu konuşuyor
ABONE OL

Sezon başında Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı taraftarın yakından takip ettiği yıldız futbolcu, yine yaptı yapacağını.

DÜN GECEYE DAMGA VURDU

Nicolo Zaniolo, dün gece Şampiyonlar Ligi'nde takımı Atalanta'nın, Stuttgart ile oynadığı maçta 88. dakikada sahneye çıkarak şık bir gole imza attı. Oyuna sonradan giren ve sahada 21 dakika kalan Zaniolo, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Nicolo Zaniolo, özellikle Atalanta'ya katıldığından beri performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Bu sezon toplam 10 maçta süren bulan Zaniolo, 1 gol ve 1 asist yaptı.

Stuttgart karşısında sadece 21 dakika süre bulan ve iyi bir oyun sergileyen İtalyan yıldız, attığı golle üzerindeki baskıyı da azaltmış oldu.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nicolo Zaniolo'nun, sezon sonunda sarı kırmızılı takımın yeni yapılanmasında yer alıp almayacağı ise merak konusu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.