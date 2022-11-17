Ne yaptın sen Ozan Tufan! Tüm İngiltere onu konuşuyor

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, yeni takımında vazgeçilmez isimlerden biri oldu. Ada ekibinde yeni teknik direktör Liam Rosenior'un da gözbebeği olmayı başaran Ozan Tufan, İngiliz basınına damga vurdu.

OZAN TUFAN, 3 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan'ı 3 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmış ve 2025'in yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

HULL CİTY'DE OZAN TUFAN FIRTINASI

Ozan Tufan, Hull City'de fırtına gibi bir başlangıca imza attı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ada ekibinde çıktığı ilk 4 maçında 2 golle takımına katkıda bulundu. Şota Arveladze'nin vazgeçemediği Ozan Tufan, yeni teknik direktör Liam Rosenior'un da gözbebeği oldu. İngiliz basınında yer alan habere göre; Yeni transferlerin arasında Ozan Tufan, takımda kilit bir rol üstleniyor. Ozan Tufan'ın takımdaki yerinin Şota Arveladze'nin ayrılığının ardından değişmediği belirtilirken, "Tufan, kısa sürede yeni çalıştırıcısı Rosenior'un da vazgeçemediği bir isim oldu." ifadelerine yer verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Hull City formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıkan Ozan Tufan, bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1148 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 golle skora etki ederken başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.